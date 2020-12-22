Беларусам с 1 января можно открывать счета в драгметаллах за рубежом без разрешения Нацбанка

Нацбанк Беларуси с 1 января 2021 г. отменяет ограничения по открытию счетов в драгоценных металлах банками и физическими лицами за рубежом.

Для юридических лиц (кроме банков) устанавливается уведомительный порядок открытия счетов в драгоценных металлах в банках и иных кредитных организациях за пределами РБ, говорится в комментарии НБ РБ к постановлению №352 от 10 ноября 2020 года.

В настоящее время для открытия счетов в драгоценных металлах за рубежом белорусским юридическим и физическим лицам необходимо получить разрешение Нацбанка РБ. Для коммерческих банков страны действует уведомительный порядок.

Документом также утвержден ряд нововведений, расширяющих возможности использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями систем дистанционного банковского обслуживания при осуществлении операций с драгоценными металлами.