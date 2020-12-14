Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 162148 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 декабря 2020 года выросло до 162148 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1273 человек.

Выздоровели и выписаны 139785 (+1321) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1273 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1853 человека (11,51% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 3625620 (+16103) тестов на коронавирус.