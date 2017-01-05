Последнее обновление: 05.01.2017 10:57

Курсы наличной валюты в банках Минска на 5 января 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 1,962 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,004 рубля и составил 1,965 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,014 рубля и составила 2,06 рубля, минимальная продажа выросла на 0,008 рубля и составила 2,06 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,2 рубля (вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,23 рубля (вырос на 0,01 рубля).

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование