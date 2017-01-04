Курсы наличной валюты в банках Минска на 4 января 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 1,963 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 1,969 рубля.

Максимальная покупка евро снизился на 0,016 рубля и составила 2,044 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,008 рубля и составила 2,052 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,18 рубля (вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,22 рубля (не изменился).