Фондовые индексы Китая завершили 2016 год двузначными потерями

Китайские акции незначительно выросли в пятницу, последний торговый день 2016 года, но индекс "голубых фишек" завершил год снижением более чем на 11 процентов вопреки признакам устойчивости второй по величине в мире экономики.

Китайский рынок действительно сумел укрепиться после значительного снижения в начале 2016 года. Два основных рыночных индекса завершили год более чем на 17 процентов выше февральского минимума.

В пятницу индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, вырос на 0,4 процента до 3.309,99 пункта, а индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite набрал 0,2 процента до 3.103,40 пункта.

За год Shanghai Composite потерял 12,3 процента.

Китайская экономика в 2016 году показала себя лучше, чем ожидали многие аналитики, благодаря щедрым правительственным стимулам в форме рекордного объёма банковского кредитования и увеличения инвестиций в инфраструктуру.

Однако в последние месяцы года инвесторы стали осторожнее, поскольку Пекин предпринял попытки контроля над растущим долгом.

Фондовый рынок Гонконга закрыл пятничные торги ростом примерно на 1 процент, но основные индексы завершили 2016 год вблизи показателей начала волатильных 12 месяцев, ознаменовавшихся решением британцев проголосовать за выход из ЕС и триумфом республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Индекс Hang Seng index повысился на 1,0 процента до 22.000,56 пункта, индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге набрал 0,9 процента, завершив торги на отметке 9.394,87 пункта.

За год показатели индексов практически не изменились.