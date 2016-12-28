Китайский фондовый рынок снизился из-за новых мер регулирования, Гонконг в плюсе

Китайские фондовые индексы снизились в ходе неактивных торгов среды - настроения инвесторов омрачили последние меры, которые были приняты регулирующими органами в целях усиления контроля над агрессивным инвестированием со стороны страховых компаний.

Как индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, так и индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потеряли по 0,4 процента и завершили сессию на отметках 3.302,21 пункта и 3.102,54 пункта соответственно.

Уверенность инвесторов пошатнулась на фоне сегодняшних сообщений СМИ, в которых приводятся слова вице-председателя Комиссии по регулированию страховой деятельности Китая (CIRC) о том, что страховые компании не должны становиться "финансовыми платформами" для обогащения спекулянтов.

Кроме того, в среду CIRC заявила, что временно отстранила две страховые организации от осуществления страховой деятельности онлайн.

Все секторы ушли в минус по итогам торгов. В лидерах падения оказались акции компаний, занятых в сфере инфраструктуры и недвижимости, потерявшие примерно по 1 проценту.

В то же время рост цен на сырье позволил несколько нивелировать понижательную тенденцию в акциях сырьевого и энергетического секторов.

Фондовые индексы Гонконга между тем повысились в первый торговый день после рождественских праздников благодаря росту сырьевых цен в Китае, который обеспечил подъем акций энергетических и сырьевых компаний.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,8 процента до 21.754,74 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 1,3 процента и закрылся на отметке 9.300,63 пункта.

Большинство секторов укрепили позиции. Лучшую динамику продемонстрировали бумаги сектора информационных технологий, подорожавшие на 2 процента.