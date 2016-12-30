Nikkei опустился до 3-недельного минимума, незначительно вырос за 2016 год

Японский индекс Nikkei просел до трехнедельного минимума на волатильной сессии пятницы, так как инвесторы фиксировали прибыль в последний торговый день 2016 года, но рынок сумел сохранить набранное за год незначительное преимущество.

Nikkei завершил сессию снижением на 0,2 процента до 19.114,37 пункта, минимальной отметки при закрытии с 9 декабря.

Индекс набрал 0,4 процента за год, показав прирост пятый год подряд, что стало самым длительным периодом с конца 1980-х годов.

Японские акции начали расти после вступления Синдзо Абэ на пост премьер-министра, при этом в июне 2015 года Nikkei пробил максимум почти двух десятилетий на фоне ожиданий, что монетарная и налоговая политика и структурные реформы положат конец десятилетиям дефляции и стагнации.

После неожиданной победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа внимание переключилось на американскую политику и рост экономики.

Поддержку японским акциям оказала слабость иены к доллару, который укрепился на фоне ожиданий, что новая администрация будет способствовать росту экономики и инфляции за счёт увеличения расходов на инфраструктуру, сокращения налогов и дерегулирования.

"На японский рынок в этом году в основном влияли внешние факторы, такие как Brexit и выборы в США. В следующем году рынок продолжит готовиться к рискам, в частности к тому, будет ли Трамп придерживаться той политики, которую обещал проводить", - сказал Казухиро Такахаси из Daiwa Securities.

Более широкий индекс Topix завершил торги нулевой динамикой на отметке 1.518,61 пункта, индекс JPX-Nikkei 400 снизился на 0,1 процента до 13.614,80 пункта.