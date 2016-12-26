Последнее обновление: 26.12.2016 12:39

Индекс Nikkei снизился из-за паузы в ослаблении иены

Ведущий фондовый индекс Японии Nikkei снизился в ходе неактивных торгов понедельника вслед за акциями банков и экспортных компаний, а аппетит инвесторов к риску иссяк на фоне угасания тенденции к снижению иены против доллара.

Индекс Nikkei опустился на 0,2 процента до 19.396,64 пункта.

Доллар подешевел на 0,2 процента до 117,09 иены по сравнению с 10-месячными максимумами вблизи 118,66 иены, которые были установлены ранее в этом месяце.

Более широкий индекс Topix упал на 0,4 процента до 1.538,14 пункта. Индекс JPX-Nikkei Index 400 потерял те же 0,4 процента и завершил сессию на отметке 13.785,73

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