Доллар укрепился к иене за счет оптимистичных экономических данных

Доллар подорожал к иене в среду после того, как оптимистичные экономические данные из США укрепили надежду на рост ВВП в президентство Дональда Трампа и большее число повышений ставки ФРС в 2017 году.

К 9.02 доллар поднялся на 0,13 процента до 117,54 иены после повышения почти на 0,5 процента во вторник на фоне данных, указавших на рост потребительской уверенности в США до максимума 15 лет в декабре.

Индекс потребительского доверия в США в декабре составил 113,7, показали данные во вторник, что стало максимальным значением с августа 2001 года, тогда как аналитики ожидали 109,0.

Цены на жилье в США также продолжили устойчивое восстановление в октябре, однако резкий рост стоимости заимствований может быть препятствием для повышения цен.

Данные укрепили ожидания повышения ставки ФРС более быстрыми темпами в 2017 году.

"Следующее, на что надо смотреть - данные о занятости в США 6 января, - сказала Аяко Сера из Sumitomo Mitsui Trust Bank в Токио. - Рынки готовы к тому, что они укажут на устойчивость американской экономики, но не к обратному".

Индекс доллара к корзине шести основных валют соперников снизился на 0,12 процента до 102,90.

Евро к доллару набрал 0,21 процента до $1,0476.

Австралийский и новозеландский доллары находились вблизи многомесячных минимумов из-за ожиданий большего ужесточения политики ФРС в связи с превзошедшими прогнозы экономическими данными.

Австралийский доллар укрепился на 0,31 процента до $0,7209, находясь чуть выше семимесячного минимума в $0,7160, достигнутого на прошлой неделе.

Новозеландский киви повысился на 0,45 процента до $0,6922.