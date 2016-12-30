Последнее обновление: 30.12.2016 16:44

Евро растет, доллар в минусе на неактивных торгах

Евро подскочил до максимума за три недели на слабых азиатских торгах пятницы, но готовится снизиться по итогам года на фоне ожиданий того, что политика избранного президента США Дональда Трампа подстегнет инфляцию и ускорит повышение ставок Федрезервом.

К 8.22 в последний день торгов 2016 года индекс доллара сбавил 0,3 процента до 102,350, ниже максимума этого года в 103,65, достигнутого 20 декабря - пикового значения с января 2003 года. Однако по итогам года показатель может прибавить 3,8 процента.

Евро вырос на 0,4 процента до $1,0531 после кратковременного подъема до $1,0700 - максимума с 8 декабря. За год он снизился к доллару на 3 процента.

Евро также вырос к японской валюте, прибавив 0,6 процента до 122,95 иены после подъема до 123,87 - максимума с 15 декабря, однако за год готовится потерять 5,8 процента.

Доллар восстановил потери к иене, торгуясь на уровне 116,74 после снижения до 116,05 - минимума с 14 декабря. За год доллар снизился к иене на 2,9 процента, но значительно сократил отставание после ноябрьских президентских выборов.

Победа Трампа толкнула доходность казначейских облигаций США к многолетним пикам на фоне ожиданий того, что его администрация будет внедрять политику, подстегивающую инфляцию, а центробанк ответит на это ускорением повышения ставок.

Фунт стерлингов потерял 0,1 процента до $1,2282, отодвинувшись от двухмесячного минимума в $1,2201, пробитого в среду. За год, ознаменовавшийся решением Великобритании выйти из Евросоюза, нацвалюта страны упала на 16,6 процента.

Китайский юань готовился снизиться примерно на 7 процентов к доллару по итогам года, показав худшую динамику среди азиатских валют.

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