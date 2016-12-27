Президент Болгарии рассказал о намерении России дестабилизировать ЕС

Москва пытается ослабить Европейский союз. Об этом заявил в интервью Frankfurter Allgemeinen Zeitung действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев, передает Deutche Welle.

Интервью вышло в печатной версии издания, на сайте его нет.

По словам президента Болгарии, ​главными способами дестабилизации Европы является финансирование ультранационалистических партий и средств массовой информации, а также пропаганда, направленная на подрыв европейских ценностей. ​

Плевнелиев заявил, что Россия преследует ту же цель, которую когда-то ставил перед собой СССР: «ослабление Европы и распространение сомнений по поводу ценности демократии и верховенства права». По словам политика, жители Евросоюза должны знать о том, «что происходит» и на что направлена «русская пропаганда».

Полномочия Плевнелиева в качестве президента Болгарии истекают в январе 2017 года.

В ноябре 2016 года на президентских выборах в Болгарии выиграл выдвинутый социалистами экс-главком национальных ВВС генерал Румен Радев, которого его соперница от правоцентристской партии ​Цецка Цачева обвиняла в связях с Россией из-за намерения улучшить отношения Болгарии с Москвой и призывы к снятию снятие санкций Евросоюза, наложенных из-за ситуации вокруг Крыма и Донбасса. Сам Радев отвергал обвинения в намерении изменить внешнеполитический курс Болгарии, который позволил стране вступить в ЕС и в НАТО.

В Москве, естественно, отрицают свое влияние на исход выборов в странах ЕС и в США или попытки расколоть единство ЕС.