Китайский фондовый рынок закрылся в плюсе

Китайские фондовые индексы сумели отыграть первоначальные потери и завершили в плюсе торги понедельника, поскольку восстановление некоторых акций, пользующихся спросом у страховщиков, нивелировало слабость бумаг сырьевого сектора, вызванную падением цен на сырье.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,4 процента до 3.322,26 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил те же 0,4 процента и закрылся на отметке 3.122,09 пункта.

Акции, пользующиеся особым спросом у страховых компаний, восстановились после резкого снижения, которое вызвало ужесточение регуляторного надзора.

Бумаги индексных тяжеловесов China Vanke Co Ltd, Gree Electric Appliance, и China State Construction Engineering выросли в цене.

Секторы продемонстрировали смешанную динамику. В лидерах падения оказались акции сырьевого сектора - соответствующий индекс снизился более чем на 0,8 процента, в то время как фьючерсы на арматуру потеряли около 3 процентов.

Объем торгов в Шанхае сократился до минимума почти двух месяцев из-за нежелания некоторых инвесторов покупать рискованные активы с приближением конца года.

Фондовый рынок Гонконга сегодня закрыт в связи с празднованием католического Рождества.