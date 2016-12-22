Рынок акций Китая закрылся почти без изменений, акции Гонконга снизились

Китайский фондовый рынок завершил торги четверга без существенных изменений, поскольку укрепление акций государственных предприятий нивелировалось сохраняющейся ограниченностью ликвидных средств.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 0,1 процента до 3.335,81 пункта после роста почти на 1 процент накануне. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял также 0,1 процента и закрылся на отметке 3.140,15 пункта.

После возникновения проблем с поддельными облигациями центробанк Китая попросил свои отделения проверить сделки с облигациями между некоторыми коммерческими банками и нефинансовыми фирмами, рассказали Рейтер на этой неделе источники, знакомые с ситуацией.

В четверг Reuters сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что страховой регулятор Китая ужесточает правила выдачи новых лицензий страховым компаниям в целях сдерживания агрессивного инвестирования со стороны некоторых страховщиков.

Шанхайский индекс госпредприятий повысился более чем на 0,6 процента к закрытию торгов, нарушив общую понижательную тенденцию на рынке.

Акции индексного тяжеловеса PetroChina Co Ltd достигли внутридневного максимума почти за год.

Фондовые индексы Гонконга снизились по итогам сегодняшних торгов на фоне падения цен на сталь и уголь, а также слабости китайских компаний, котируемых на Гонконгской бирже.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,8 процента до 21.636,20 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,4 процента, закрывшись на отметке 9.200,24 пункта.

Практически все секторы ушли в минус к закрытию сессии, при этом в лидерах падения оказался индекс, отслеживающий акции энергетических компаний, потерявший около 1,7 процента из-за обвала цен на сырье.