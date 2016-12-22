Потенциал роста нефтяных котировок исчерпан - Sberbank CIB

Потенциал роста нефтяных котировок в настоящее время исчерпан, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

По мнению экспертов, до конца года стоимость нефти марки Brent, скорее всего, останется в диапазоне $54-54,8 за баррель в зависимости от данных по запасам нефти в США.

"Анализируя динамику котировок нефти марки Brent за последние 10 дней, мы видим, что цены в основном консолидируются, после того как рынку не удалось закрыться выше $56 за баррель", - говорится в обзоре Sberbank CIB.

По мнению аналитиков, рынок нефти перекуплен и торговая активность продолжает снижаться. "Большинство спекулянтов стремятся зафиксировать прибыль перед рождественскими праздниками, так как в пятницу и в следующий понедельник рынки будут закрыты. Длинные позиции спекулянтов достигли рекордно высокого уровня как по количеству контрактов, так и по объемам, что может усилить давление на рынок на фоне негативного новостного потока", - пишут эксперты.