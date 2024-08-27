Литва и Латвия добиваются унификации санкций против Беларуси и РФ

Литва и Латвия прилагают усилия для унификации санкций против России и Беларуси . Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, обе страны постоянно работают над тем, чтобы санкции были унифицированы.

"В том смысле, чтобы они касались и России, и Беларуси. Латвия была страной, которая больше всего помогла нам в том, чтобы усилить пакет санкций против Беларуси всеми возможными способами", – сказал чиновник, которого цитирует LRT.

Глава латвийской дипломатии Байба Браже подчеркнула важность унификации санкций против России и Беларуси.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы санкции распространялись на обе страны. Латвия была той страной, которая больше всего помогла в этом процессе", – заявила она.

В начале июля вступили в силу новые санкции Евросоюза против Беларуси в ответ на поддержку российской агрессии. Они ограничивают экспорт промышленных товаров и товаров класса люкс, а также вводят запреты на импорт золота, алмазов, гелия, угля и сырой нефти.

Однако, по словам Браже, не все предложения Латвии и Литвы были включены в санкционный пакет. "Необходимо продолжать сотрудничество с партнерами, чтобы включить в санкции определенные продукты и объекты", – добавила она.

Также обсуждались вопросы региональной безопасности, миграции и совместных инфраструктурных проектов. Латвия продолжает усиливать охрану границы с Беларусью при поддержке литовских пограничников, миссия которых в Латвии была продлена.