Последнее обновление: 24.08.2023 10:33

Спикер Сейма Литвы выступает за разные санкции против граждан РФ и Беларуси

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен считает правильным оставить в силе различные ограничения для российских и белорусских граждан.

По ее мнению, весеннее решение Сейма "было правильным". Вместе с тем она думает, что парламент "неизбежно вернется" к обсуждению санкций, информирует LRT.

"Но я надеюсь, что после обсуждения, взвесив все "за" и "против", мы оставим дифференцирование и не будем сравнивать отношение к российским гражданам и белорусским гражданам, которые находятся здесь, в Литве", – добавила Чмилите-Нильсен.

Спикер Сейма Литвы также заявила, что "не видит необходимости уравнивать отношение к российским и белорусским гражданам".

Ранее Чмилите-Нильсен заявила, что не согласна с тем, что нужно унифицировать санкции против россиян и белорусов, как того хочет президент страны Гитанас Науседа из-за возможной передислокации ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

Перед этим президент Литвы Гитанас Науседа допустил возможность пересмотра закона о национальных санкциях и ввести более строгие ограничения на въезд белорусских граждан.

Ранее по теме


<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование