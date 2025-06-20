Нефть Brent дешевеет, WTI растет в цене утром в пятницу

Нефть марки Brent активно дешевеет утром в пятницу после скачка до максимума с конца января накануне, вызванного опасениями удара США по Ирану в ближайшие выходные.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снижается на $1,65 до $77,20 за баррель. В четверг эти контракты подорожали на $2,15 до $78,85 за баррель, обновив максимум с 22 января.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,53 до $75,67 за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за праздника в США.