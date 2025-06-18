Цены на нефть эталонных марок утром в среду снижаются

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в среду на опасениях перебоев в поставках из-за эскалации ирано-израильского конфликта.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures опускается на $0,19 до $76,26 за баррель. Во вторник эти контракты подорожали на $3,22 до $76,45 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,08 до $74,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $3,07 до $74,84 за баррель.