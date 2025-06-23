Нацбанк Беларуси повысил значения РВСР на июль

Национальный банк утвердил значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) на июль 2025 года.

Как сообщает регулятор, установлены следующие величины:

по новым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) физических лиц в национальной валюте со сроком возврата более 1 года - 15,64% годовых (ранее 15,29%);

по новым кредитам в национальной валюте (за исключением льготных), предоставленным юридическим лицам на срок до 3 лет включительно - 13,24% годовых (ранее 12,87%);

по новым кредитам в национальной валюте (за исключением льготных), предоставленным юридическим лицам на срок более 3 лет - 12,12% годовых (ранее 12,29%);

по новым кредитам в национальной валюте (за исключением льготных), предоставленным физическим лицам - 19,10% годовых (ранее 18,18%).

Напомним, с 1 мая Нацбанк вернулся к практике установления величин стандартного риска по вкладам физлиц, а также ввел новые величины для кредитов на срок более 3 лет.

Расчетные величины стандартного риска — показатель уровня процентной ставки по кредитам, превышение которого не приветствуется регулятором и указывает на рисковую политику, проводимую банком.