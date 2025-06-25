Последнее обновление: 25.06.2025 13:58

В Беларуси ставка рефинансирования выросла до 9,75% годовых

В Беларуси ставка рефинансирования с 25 июня 2025 года выросла до 9,75% годовых в соответствии с принятым 23 июня Нацбанком постановлением № 163.

Одновременно до 11,25% годовых увеличиваются ставки по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности (кредит овернайт, СВОП овернайт) и двусторонним операциям поддержки ликвидности (ломбардные кредиты по фиксированной ставке и сделки СВОП).

Ставка изменилась впервые с конца июня 2023 года. Ее увеличение приведет к росту стоимости кредитов, которые привязываются к ставке рефинансирования Нацбанка.

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