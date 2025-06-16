Нацбанк выпустит в обращение памятные монеты серии "Гісторыя беларускай чыгункі. Цягнікі"

Нацбанк с 17 июня 2025 г. выпустит в обращение памятные монеты серии "Гісторыя беларускай чыгункі. Цягнікі": "Паравоз", "Цеплавоз", "Электравоз", "Дызель-цягнік", "Электрацягнік".

Как сообщает пресс-служба регулятора, в обращение выпускааются моенты номиналом 2 рубля, диаметром 23,50 мм, изготовленные из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), и стали, покрытой медью и никелем (середина), массой 5,81 г, тиражом 25 000 штук каждого наименования.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с повторяющейся надписью БЕЛАРУСЬ, годом чеканки ‒ 2025 и элементами национального орнамента.

Аверс: в центре – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; по кругу надписи: вверху – БЕЛАРУСЬ, внизу – 2 РУБЛI, между которыми – стилизованное изображение национального орнамента.

Реверс:

на монете "Паравоз": в центре – изображение паровоза, по кругу надписи: вверху – ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЧЫГУНКІ, внизу – ПАРАВОЗ;

на монете "Цеплавоз": в центре – изображение тепловоза, по кругу надписи: вверху – ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЧЫГУНКІ, внизу – ЦЕПЛАВОЗ;

на монете "Электравоз": в центре – изображение электровоза, по кругу надписи: вверху – ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЧЫГУНКІ, внизу – ЭЛЕКТРАВОЗ;

на монете "Дызель-цягнік": в центре – изображение дизельного поезда, по кругу надписи: вверху – ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЧЫГУНКІ, внизу – ДЫЗЕЛЬ-ЦЯГНІК;

на монете "Электрацягнік": в центре – изображение электропоезда, по кругу надписи: вверху – ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЧЫГУНКІ, внизу – ЭЛЕКТРАЦЯГНІК.

Монеты отчеканены на РГП "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан" качеством "анциркулейтед".

"Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений", - говорится в сообщении.