Последнее обновление: 24.03.2025 18:06

Нацбанк Беларуси продлил до конца апреля действие мартовских значений РВСР

Национальный банк продлил действие мартовских значений расчетных величин стандартного риска (РВСР) до конца апреля 2025 года.

Как сообщается на сайте регулятора, РВСР по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением льготных), составит 12,87% годовых.

По новым кредитам в национальной валюте (за исключением льготных), предоставленным физическим лицам – 18,18% годовых.

Расчетные величины стандартного риска — показатель уровня процентной ставки по кредитам, превышение которого не приветствуется регулятором и указывает на рисковую политику, проводимую банком.

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