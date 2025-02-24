Последнее обновление: 24.02.2025 12:52

Нацбанк Беларуси повысил отдельные значения РВСР на март 2025 года

Национальный банк повысил отдельные значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) на март 2025 года.

Как сообщается на сайте регулятора, РВСР по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением льготных), составит 12,87% годовых (ранее - 12,50% годовых).

По новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением льготных), – 18,18% годовых (ранее - 17,71% годовых).

Отметим, до этого Нацбанк с сентября 2024 года продлевал действие августовских значений РВСР, вплоть до конца февраля 2025 года.

Расчетные величины стандартного риска — показатель уровня процентной ставки по кредитам, превышение которого не приветствуется регулятором и указывает на рисковую политику, проводимую банком.

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