Последнее обновление: 24.01.2025 18:00

Нацбанк Беларуси продлил до конца февраля действие прошлогодних августовских значений РВСР

Национальный банк Беларуси продлил действие прошлогодних августовских значений расчетных величин стандартного риска (РВСР) на февраль 2025 года.

Как сообщается на сайте регулятора, по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением льготных), составит 12,50% годовых.

По новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением льготных), – 17,71% годовых.

Расчетные величины стандартного риска — показатель уровня процентной ставки по кредитам, превышение которого не приветствуется регулятором и указывает на рисковую политику, проводимую банком.

Ранее по теме


<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование