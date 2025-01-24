Нацбанк Беларуси продлил до конца февраля действие прошлогодних августовских значений РВСР

Национальный банк Беларуси продлил действие прошлогодних августовских значений расчетных величин стандартного риска (РВСР) на февраль 2025 года.

Как сообщается на сайте регулятора, по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением льготных), составит 12,50% годовых.

По новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением льготных), – 17,71% годовых.

Расчетные величины стандартного риска — показатель уровня процентной ставки по кредитам, превышение которого не приветствуется регулятором и указывает на рисковую политику, проводимую банком.