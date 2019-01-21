Совет ЕС расширил санкции против Сирии

Совет ЕС ввел в понедельник первые санкции в рамках нового режима по химоружию, ограничительные меры введены в отношении одной организации и девяти физлиц, в том числе двух "сотрудников", главы и замглавы ГРУ из-за событий в Солсбери, говорится в сообщении пресс-службы Совета.

"Совет ввел сегодня санкции в отношении девяти лиц и одного образования в рамках нового режима ограничительных мер против применения и распространения химического оружия, созданного 15 октября 2018 года", - говорится в сообщении.

Санкции направлены, в том числе, против "двух должностных лиц ГРУ и руководителя и заместителя главы ГРУ (также известного как ГУ, или Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил России), ответственных за хранение, транспортировку и использование в Солсбери (Великобритания) токсичного нервно-паралитического агента 4 марта 2018 года".