Последнее обновление: 28.05.2018 17:06

ЕС продлил на год санкции против режима Асада в Сирии

Евросоюз на год продлил санкции против режима Башара Асада в Сирии. Такое решение принял Совет ЕС.

Санкции против режима и его сторонников продлены до 1 июля 2019 года в связи с продолжающимися репрессиями против мирного населения.

В санкционный список входят 259 человек и 76 учреждений – их активы заморожены, а также введены визовые ограничения.

В целом, как уточняется, ЕС ограничивает импорт, инвестиционную деятельность, блокирует активы сирийского центрального банка, ограничивает экспорт технологий и оборудования.

13 апреля постоянный представитель Сирии Башар Джафари во время заседания Совета безопасности ООН заявил, что, в случае начала военных действий против Сирии, официальный Дамаск будет защищать свой суверенитет.

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