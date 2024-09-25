Беларусь и РФ обсудили ускорение поставок продукции военного назначения

Председатель Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев обсудили ускорение поставок военной продукции.

Как сообщает Госкомвоенпром Беларуси, встреча состоялась на выставке ADEX-2024 в Азербайджане.

"Стороны обсудили вопросы текущего взаимодействия, корректировки действующей нормативной правовой базы сотрудничества в целях оптимизации процесса и ускорения сроков взаимных поставок продукции военного назначения в рамках исполнения государственных оборонных заказов двух государств", - говорится в сообщении.

На переговорах также определены сроки проведения очередного заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству.