Беларусь и РФ назначат спецпредставителей для контроля за договором о гарантиях безопасности

Беларусь и Россия введут институт спецпредставителей по контролю за выполнением договора о гарантиях безопасности в рамках так называемого Союзного государства. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности и Александр Вольфович в эфире гостелеканала.

"С точки зрения контроля за этим договором планируется в ближайшее время ввести институт спецпредставителей с задействованием потенциала министерств иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь, которые будут отслеживать реализацию положений этого договора", - сообщил он.

По его словам, эти спецпредставители будут вырабатывать "какие-то предложения в случае необходимости в развитие реализации документов стратегического планирования".

Вольфович отметил, что со вступлением в силу договора открывается "новый этап во взаимоотношениях" между двумя странами, "который усиливает именно вопросы совместного реагирования в сфере безопасности.

"Этим документом определены новые формы и механизмы задействования военного блока, правоохранительного блока, а также специальных подразделений в рамках обеспечения безопасности", - пояснил Вольфович.

Он также сказал, что в соответствии с договором на Беларусь и РФ накладываются взаимные обязательства "по принятию мер реагирования в случае посягательства на суверенитет и территориальную целостность <...> как в рамках каждой страны, так и в целом в рамках Союзного государства".

"Это совместные коллективные меры реагирования с задействованием всего потенциала на то политическое давление, которое сегодня оказывается по отношению к нашим странам, на те экономические санкции, на угрозу применения военной силы", - пояснил госсекретарь Совбеза Беларуси.

Договор о гарантиях безопасности вступил в силу 13 марта после обмена ратификационными грамотами. Он был подписан 6 декабря 2024 года в Минске Лукашенко и Путиным.