Последнее обновление: 13.04.2025 13:43

Россия в Вербное воскресенье нанесла ракетный удар по Сумам

Утром 13 апреля российские войска нанесли ракетные удары по Сумам.

Как сообщил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь, погибших много.

"Сегодня в результате удара ракеты много погибших. Враг снова ударил по мирному населению", – говорится в сообщении чиновника.

Точное количество жертв неизвестно, местные власти также не сообщают о других последствиях российского удара. По информации украинских соцсетей, среди раненых есть ребенок. На фотографиях в местных пабликах видны сгоревший троллейбус и машины.

Update: В Сумах уже более 20 погибших, сообщил и.о. мэра Сум Артем Кобзарь.

В городе организовывают спасательные работы и занимаются ликвидацией последствий обстрела.

Update: В Сумах по состоянию на 12:20 уже 83 пострадавших, сообщил глава МВД Клименко.

Среди них 7 детей. Всем оказывается помощь. Экстренные службы продолжают работать на месте.

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