РФ атаковала Украину 46 дронами и баллистической ракетой "Искандер-М"

С вечера 7 апреля и в ночь на 8-е Россия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" и атаковала Украину 46 беспилотниками. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно информации, подтверждено сбитие девяти ударных БПЛА типа Shahed, а также 31 российский беспилотник-имитатор "был локационно потерян без негативных последствий".

"От последствий российской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Донецкая область", - добавили в ВС ВСУ.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, запущенная РФ ракет "Искандер" попала в недействующую базу отдыха в Харьковской области.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в ночь на 8 апреля россияне атаковали дронами Самаровский район. В результате повреждена инфраструктура, вспыхнул пожар, который потушили спасатели, пострадали шесть многоквартирных домов и магазин.