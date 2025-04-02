РФ за три месяца сбросила на Украину более 10,5 тыс. управляемых авиабомб

За три месяца Россия сбросила на Украину более 10,5 тыс. управляемых авиабомб. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«В марте авиация российской армии увеличила применение управляемых авиационных бомб — около 4800 (в феврале — 3370). Всего за три месяца 2025 года вражеская тактическая авиация сбросила 10 577 КАБов», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Согласно информации Минобороны, за прошлый год Россия применила против Украины около 40 тыс. управляемых авиабомб.

Кроме того, по данным ведомства, на фоне переговорного процесса по прекращению огня количество боестолкновений на фронте в марте выросло по сравнению с февралем: 4270 против 3274.