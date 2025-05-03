РФ ночью запустила по Украине баллистические ракеты и более 180 беспилотников

В ночь на 3 мая РФ запустила по Украине баллистические ракеты и более 180 беспилотников. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, последствия на земле есть в четырех областях.

В сторону Украины были запущены две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области и аннексированного Крыма, а также 183 БпЛА разных типов из Брянска, Курска, Орла и Миллерово.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 77 беспилотников на востоке, севере, юге и в центре страны. При этом 73 дрона-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Харьковская, Сумская, Николаевская и Донецкая области.

В Харькове из-за российской атаки пострадали 47 человек. Под ударом оказались Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский районы города.

Николаевская областная военная администрация сообщила, что в 03:55 россияне атаковали областной центр. Под ударом находилась промышленная инфраструктура. Пострадавших нет.

Донецкая и Сумская ОВА не сообщали о последствиях ночной атаки.