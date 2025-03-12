Россия атаковала Украину тремя "Искандерами" и более 130 дронами

С вечера 11 марта и в ночь на 12 марта Россия ударила по Украине тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 133 дронами разных типов. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Согласно информации, в нескольких областях есть разрушения.

Ракеты россияне запустили по Одессе и Кривому Рогу из аннексированного Крыма. "Шахеды" и дроны-имитаторы запускались из направлений российских городов Орел, Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск и Чауды (Крым).

По состоянию на 09:30 подтверждено сбивание 98 российских дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

Еще 20 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Киевская области.

В Днепре в результате вечернего удара 11 марта разрушена инфраструктура. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что также повреждены около 10 частных домов, выбиты окна в детсаду и школе.

В Кривом Роге из-за атаки погибла одна женщина 47 лет, еще девять гражданских лиц ранены, сообщил глава города Александр Вилкул. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, много поврежденных многоквартирных домов, других гражданских и бизнес-объектов.