Украинские войска покинули Суджу в Курской области

Генштаб ВСУ подтвердил, что российские военные вернули под контроль Суджу в Курской области.

В ежедневной сводке Генштаба ВСУ говорится, что за минувшие сутки на Курском направлении «произошло 19 боеприкосновений», российские военные нанесли «34 авиационных удара, сбросив 63 управляемых бомбы и совершил 243 артиллерийских обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня».

О ситуации вокруг Суджи в сводке нет информации. Однако украинские СМИ обратили внимание, что Генштаб обнародовал карту, на которой изображен полный выход ВСУ из Суджи.

«По ней видно, если сравнить с Google maps, что украинские войска находятся далеко за пределами города», - пишут украинские медиа.

Издание РБК-Украина добавляет, что по сравнению с картой, опубликованной днем ранее 15 марта, заметно, что буферная зона в Курской области, контролируемая ВСУ, уменьшилась.