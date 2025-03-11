Последнее обновление: 11.03.2025 18:11

Украинские дроны атаковали Московский НПЗ

В ночь на 11 марта украинские войска нанесли удары по ряду стратегических объектов России. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, зафиксировано попадание по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, который способен перерабатывать 11 млн тонн нефти в год и обеспечивает 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине.

Кроме того, зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область РФ), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга" в Ленинградской области.

Помимо этого, в результате действий ПВО РФ пострадал ряд объектов гражданской инфраструктуры.

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