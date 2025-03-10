Беларусь и Россия возьмутся защищать граждан от "необоснованного преследования за рубежом"

Лукашенко 10 марта подписал указ № 103, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Беларусью и Россией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, сообщает его пресс-служба.

"Предметом данного международного договора является защита граждан, в том числе действующих или бывших должностных лиц, от необоснованного преследования третьими сторонами с учетом тенденции по политизации международных судебных органов и иных международных механизмов уголовной юстиции", - говорится в комментарии.

Министерству иностранных дел предоставлены полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения.