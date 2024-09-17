Последнее обновление: 17.09.2024 18:56

Ратифицировано соглашение Беларуси и России о порядке признания электронной подписи

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва приняли во втором чтении законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке признания электронной подписи (электронной цифровой подписи) в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии».

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей Нацсобрания, соглашение устанавливает возможность признания одной стороной электронной подписи (электронной цифровой подписи) в электронном документе, созданной (выработанной) в соответствии с законодательством государства другой стороны.

В частности, Соглашением определяются принципы, условия и порядок признания электронной цифровой подписи в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии, а также предусматривается проверка действительности указанной подписи и порядок формирования квитанций доверенной третьей стороны (предназначенных для подтверждения результата проверки электронной подписи (электронной цифровой подписи).

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