Совет Республики одобрил ратификацию соглашения с РФ по ценным бумагам

Совет Республики Нацсобрания Беларуси сегодня на заседании одобрил законопроект о ратификации соглашения с Россией о проспектах ценных бумаг.

Как сообщает пресс-служба Совета Республики, подписанное в Москве 22 декабря 2023 года соглашение направлено на обеспечение признания проспектов ценных бумаг, зарегистрированных в одной из двух стран, при их размещении и обращении на территории второй страны.

В документе указывается, что регистрация проспекта ценных бумаг уполномоченным органом государства пребывания эмитента является основанием для допуска ценных бумаг к размещению, в том числе публичному, на территории принимающего государства. При этом повторная регистрация такого проспекта ценных бумаг в принимающем государстве не требуется.

Установлены перечни основных требований к порядку составления проспектов ценных бумаг и включаемых в проспекты сведений. К таким сведениям относятся, в частности краткая информация, позволяющая составить общее представление об эмитенте и эмиссионных ценных бумагах, основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением его эмиссионных бумаг, а в случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, также об основных условиях их размещения, информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Положения соглашения не ограничивают полномочия уполномоченных органов обеих сторон по осуществлению функций надзора (контроля) за рынком ценных бумаг, в том числе путем приостановления размещения ценных бумаг, а также направления в уполномоченный орган государства пребывания эмитента запросов о предоставлении информации, касающейся самого эмитента.

Ожидается, что реализация соглашения «минимизирует затраты и упростит процесс размещения или обращения ценных бумаг для субъектов хозяйствования обеих сторон, будет способствовать развитию общего финансового рынка Союзного государства, позволит нарастить объемы взаимных инвестиций».