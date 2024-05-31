Правительство Беларуси одобрило проект соглашения с РФ об интеллектуальной собственности

Постановлением Совмина № 394 от 29 мая 2024 г. одобрен проект межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве в области интеллектуальной собственности.

"Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в документе.

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание.