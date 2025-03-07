Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16,5%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции.

«Заметно смягчившиеся денежно-кредитные условия, при которых текущие темпы роста цен достигают высоких уровней, потребовали активных и действенных мер для снижения рисков образования инфляционной спирали», - пояснил регулятор.

Наблюдается рост по всем метрикам инфляции. Годовая инфляция ускорилась до 9,4% в феврале.

Давление на цены со стороны внешнего сектора усилилось вследствие дальнейшего ускорения инфляции в России.

«Прогноз инфляции на предстоящие годы повышен с учетом новых факторов. В 2025 году она ожидается в пределах 10-12%, в 2026 году – 9-11%. По итогам 2027 года инфляция снизится до уровня 5,5-7,5% как результат сдерживающей денежно-кредитной политики и сокращения фискального стимулирования в результате планируемой налоговой реформы», - говорится в сообщении.

Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2025 и 2026 годы несколько снижены до уровня 4,2-5,2%.

«Причиной пересмотра послужил ряд факторов, в том числе снижение прогноза правительства по добыче нефти. При этом позитивная динамика внутреннего спроса в условиях восстановления нефтяного сектора поддержит рост экономики в 2025-2026 годах. В 2027 году на фоне налогово-бюджетной консолидации рост ВВП сложится около потенциальных значений – в диапазоне до 4,5%», - пояснили в Нацбанке.

Поясняется, что текущее решение по базовой ставке принимается с целью избежать необходимости более высокого повышения базовой ставки в будущем. Решение будет способствовать возврату инфляции к траектории устойчивого снижения к таргету в среднесрочной перспективе. Достижение низкой инфляции обеспечит социально экономическую стабильность, устойчивость финансового сектора, а также станет основой для привлечения инвестиций, устойчивого и качественного роста экономики.

Национальный Банк оценит достаточность жесткости совокупных денежно-кредитных условий для замедления инфляционных процессов и продолжит внимательно анализировать поступающую экономическую информацию. Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории и общего баланса рисков для ценовой стабильности.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике по базовой ставке будет объявлено 11 апреля 2025 года.