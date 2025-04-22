Опыт реконструкции агросервиса в Шклове будет копировать вся страна - Лукашенко

Реконструируемый в Шклове райагросервис станет образцом для модернизации и восстановления подобных организаций по всей стране. Об этом Лукашенко заявил сегодня при посещении площадки агросервиса в Шклове.

"Почему начинаем со Шкловского района реанимацию, восстановление - потому что я знаю здесь каждый метр. Вся страна будет копировать этот опыт. Не может район развиваться без этой базы", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

После осмотра площадки реконструкции райагросервиса он посетил работающий в городе комбикормовый завод. Здесь также ведется модернизация.

Данное производство крайне важно для повышения уровня работы в животноводстве.

"В Могилевской области надо прекращать эти разбои и кормить зерном скот. Надо готовить комбикорма для того, чтобы были нормальные надои и привесы. Надо запретить использовать на это зерно. Но чтобы эти запреты сработали, ценообразование должно нормальное быть", - потребовал Лукашенко.