Торговая площадь магазинов в Беларуси за 2024 год выросла на 3,1%

По данным Торгового реестра Беларуси, количество розничных торговых объектов, функционирующих на территории республики, за 2024 г. увеличилось на 2,5% или 3,2 тыс. единиц и на 1 января 2025 г. составило 131,3 тыс.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, торговая площадь розничных торговых объектов за 2024 год выросла на 3,1%, или на 243,9 тыс. кв. м и на 1 января 2025 г. составила 8192,6 тыс. кв. м.

В Торговом реестре зарегистрировано 30 989 интернет-магазинов (прирост к началу 2024 г. 3,6%, или 1 тыс. ед.), из которых 16 473 принадлежат юридическим лицам, 14 516 – индивидуальным предпринимателям

Количество объектов общественного питания (включая летние (сезонные) кафе, заготовочные объекты (цеха), магазины (отделы) кулинарии и другие) достигло 26,1 тыс. единиц на 1,0 млн мест, за 2024 год их количество увеличилось на 4,7%, или на 1166 единиц. Число мест в объектах общественного питания возросло на 4,7%, или на 26,5 тыс. мест.