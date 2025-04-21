Минэкономразвития РФ повысило прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6%

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии прогноза. Об этом журналистам сообщил представитель министерства.

По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 годы.

Прогноз по инфляции на 2026-2028 годы остался неизменным и равен таргету в 4,0%.

"На этот год мы оцениваем инфляцию на уровне 7,6%, исходя из накопленной динамики конца прошлого и начала этого года. Это примерно в середине диапазона, предлагаемого Банком России в 7-8%. Мы с ними согласны, но опять же есть разные варианты развития событий", - сказал представитель министерства, которого цитируют российские СМИ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с начала года к 14 апреля составила 2,99%, годовая инфляция на 14 апреля превышала 10,3%.