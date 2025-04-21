В Беларуси на строительные работы в январе-марте 2025 года затрачено 4,8 млрд рублей

В Беларуси объем подрядных работ в строительстве за январь-февраль 2025 года составил 4,8 млрд рублей, что на 1,2 млрд рублей, или на 33,3% больше по сравнению с январем-мартом 2024 года.

Как сообщает Белстат, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ составила 18,2%.

Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности – 82,9%, государственная составила 15,7%, иностранная – 1,4%.

Структура подрядных работ в строительстве выглядит следующим образом: строительство зданий – 43,7%, специальные строительные работы – 36,1%, гражданское строительство – 20,2%.

Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ в январе-марте 2025 года составила 34,8%, Минской области – 19,4%, Гомельской – 10,56%, Брестской – 10,9%, Гродненской – 9%, Витебской – 7,3%, Могилевской – 8,2%.