Предназначенные для Китая самолеты Boeing начали возвращаться в США

Самолет Boeing, предназначенный для использования китайской авиакомпанией, в воскресенье приземлился в американском производственном центре авиастроителя, который стал жертвой двусторонних тарифов. Об этом пишет Reuters.

Самолет 737 MAX, который предназначался для китайской авиакомпании Xiamen Airlines, приземлился на аэродроме Боинг в Сиэтле в 18:11, по словам свидетеля Reuters. Он был окрашен в ливрею авиакомпании Сямэнь.

Самолет, который делал остановки для дозаправки на Гуаме и Гавайях на обратном пути длиной 8000 км, был одним из нескольких самолетов 737 MAX, которые ждали в центре комплектации Boeing в Чжоушане для завершения работ и доставки китайскому перевозчику.

В этом месяце Трамп повысил базовые тарифы на китайский импорт до 145%. В ответ Китай ввел 125% тарифы на американские товары.

Китайская авиакомпания, которая принимает заказы на самолет Boeing, может пострадать от пошлин, учитывая, что новый 737 MAX имеет рыночную стоимость около 55 миллионов долларов, согласно данным IBA, авиационной консалтинговой компании.

Непонятно, какая сторона приняла решение о возвращении самолета в США, поскольку компания Boeing не сразу ответила на запрос о комментариях. Сямэнь также не ответила на запрос дать комментарии.