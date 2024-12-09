Нацбанк Казахстана обновил прогноз по базовой ставке в 2025-2026 годах

Комитет по денежно-кредитной политике (КДКП) Национального банка Казахстана обновил свой прогноз по траектории базовой ставки, которая в настоящее время составляет 15,25% годовых.

Ожидается снижение ее медианного значения до 13,75% в 2025 году и до 12% - к концу 2026 года, говорится в докладе о денежно-кредитной политике за ноябрь.

Диапазон траектории базовой ставки членами КДКП на 2025 год определен как 12-14,75%, на 2026 год - 10-13,75%.

В августовском прогнозе Нацбанк Казахстана предполагал более значительное снижение медианы базовой ставки - до 11,9% в 2025 году и до 10% - в 2026 году.

"Мнение каждого члена КДКП основывалось на информации, имевшейся на момент проведения заседания (29 ноября). Это оценка членами характера денежно-кредитной политики, которая, по их мнению, нужна для достижения целевых показателей инфляции с учетом текущих условий и будущих перспектив на момент принятия решения", - отмечается в ноябрьском докладе макрорегулятора.

Тем не менее, подчеркивает Нацбанк, предложенная траектория базовой ставки не предполагает обязательств удерживать ее на таких уровнях.

"Национальный банк в коммуникации решений будет объяснять факторы и предпосылки их принятия, в том числе в случае отклонения от ранее оцененной траектории ставки", - говорится в докладе.

Нацбанк Казахстана в конце ноября неожиданно для участников рынка решил повысить базовую ставку до 15,25% годовых с уровня в 14,25%, на котором ставка удерживалась с июля. До этого центробанк в текущем году четыре раза снижал ставку.