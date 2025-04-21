DHL приостанавливает отправления на сумму более $800 для потребителей в США

DHL Express, подразделение немецкой Deutsche Post сообщила, что с 21 апреля приостанавливает глобальные отправления от бизнеса к потребителю на сумму более 800 долларов США для физических лиц в США. Об этом сообщает Reuters.

Это связано с изменениями в таможенном законодательстве США, которые продлили срок оформления.

DHL обвинила в прекращении работы новые таможенные правила США, которые требуют формального оформления всех отправлений стоимостью более 800 долларов. До 5 апреля минимальная сумма составляла $2,500.

Сообщение на сайте компании не было датировано, но его метаданные свидетельствуют о том, что оно было составлено в субботу.

При этом отправления между бизнесом и бизнесом не будут приостановлены, но могут возникнуть задержки. Отправления стоимостью до $800 для бизнеса или потребителей не пострадали от изменений.

На прошлой неделе Почта Гонконга заявила, что приостановила почтовые услуги для товаров, отправленных морем в США, обвинив США в "запугивании" после того, как Вашингтон отменил положение о беспошлинной торговле для посылок из Китая и Гонконга.