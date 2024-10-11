Нацбанк Казахстана не стал менять базовую ставку

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счет фискального стимулирования, продолжающегося роста тарифов, устойчивого внутреннего спроса, а также повышенных инфляционных ожиданий. Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий. Баланс рисков смещен в проинфляционную сторону", - говорится в сообщении.

Нацбанк Казахстана принял решение снизить базовую ставку на 50 б.п. до 14,75% в феврале текущего года. После чего в июле снизил ее до 14,25%.