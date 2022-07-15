Последнее обновление: 15.07.2022 09:13

Канада вводит новые санкции против России

Правительство Канады расширило существующие меры в нефтяном, газовом и химическом секторах, включив в них промышленное производство.

Информация о введении данных санкций размещена на сайте Министерства иностранных дел Канады.

Эти новые меры запретят канадским компаниям оказывать услуги с использованием товаров, производимых этими секторами.

Новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов и транспортного, компьютерного, электронного и электрического оборудования, а также машин.



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