Последнее обновление: 02.08.2022 18:20

Канада расширила санкции против России

Канада вводит дополнительные санкции в связи с незаконным и неоправданным вторжением России в Украину, сообщает МИД Канады. Санкционные меры коснутся 43 военных чиновников и 17 организаций.

«Несмотря на призывы международного сообщества прекратить свои вопиющие действия, российский режим продолжает вести бессмысленную войну. Таким образом, чтобы усилить давление на российскую военную машину, Канада вводит новые меры в отношении 43 военных чиновников и 17 организаций, причастных к бессмысленному кровопролитию президента России Владимира Путина, включая ужасные события в Буче. Канада решительно осуждает убийство гражданских лиц в Украине и будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для обеспечения полного расследования нарушений международного права на территории Украины, в том числе в Буче», - говорится в сообщении.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование